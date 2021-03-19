Ленобласть экспортировал за рубеж продукцию АПК на 400 млн долларов

В Ленобласти подводят итоги развития агропромышленного комплекса.

По итогам 2020 года агропромышленный комплекс Ленобласти показал рост в 2%. Валовый объем производства продукции АПК составил 273 млрд рублей, а объем бюджетного финансирования — 5,4 млрд рублей. Регион поставил за рубеж продукцию предприятий АПК на 400 млн долларов, выполнив нацпроект по экспорту.

“Новый год ставит новые задачи, мы увеличиваем объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций роста производства”, — подчеркнул Александр Дрозденко, выступая на коллегии АПК.

Добавим, что в 2020 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. Производство молока выросло до 655,4 тыс. тонн, яиц — 3,2 млрд шт. И это лучшие показатели в России.

Ранее комитет по агропромышленному комплексу Ленобласти заключил новое отраслевое соглашение по АПК на ближайшие три года. Документ предусматривает основные направления социального партнерства на 2021-2023 годы по развитию отраслей сельского хозяйства Ленобласти.