По замыслу авторов, надувная конструкция будет иметь театральную сцену и зрительский зал на 500 человек.

В БДТ им. Товстоногова хотят расширить географию гастролей театра с помощью передвижного театра. Проект театра подразумевает модульную конструкцию с надувными элементами. Театр будет иметь полноценную сцену и зрительский зал на 500 мест. Худрук БДТ Андрей Могучий рассказал, что данная идея уже передана в Министерство культуры.

Большой драматический театр им. Товстоногова уже проводил несколько акций. Во время пандемии онлайн-спектакли театра пользовались большой популярностью. В прошлом году театр собрал более четырёх млн рублей в благотворительной акции «Помоги врачам». На этом в театре не собираются останавливаться — в 2021 БДТ совместно с фондом «Антон тут рядом» планирует реализовать проект для детей с аутизмом. Об этом рассказали 78.ru.