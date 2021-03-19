Ленобласть продолжает сотрудничество с Францией

Сегодня, 19 марта, в формате видеоконференции состоялась церемония открытия Перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции, в которой принял участие губернатор Ленобласти.

Александр Дрозденко отметил, что Франция – одна из ведущих стран-инвесторов Ленобласти. Французские компании активно работают на территории региона и создают новые производства, рабочие места, используют новые современные технологии.

“Ленинградская область и Франция в течение многих лет поддерживают гуманитарные контакты. Это именно человеческие отношения, ими и измеряется наше партнерство”, — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в этом году в рамках Перекрестного года в Ленобласти состоится празднование 30-летия побратимских отношений городов Тихвин и Эрувиль Сен-Клер.

Ранее Сосновый Бор и Савитайпале подписали договор о приграничном сотрудничестве в сферах образования, культуры, туризма и организации мероприятий по охране окружающей среды.