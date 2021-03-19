В Ленобласти продолжаются рейды по водоемам. С начала года поймали семь нарушителей запрета выхода на лед.

В частности, на льду Финского залива в районе поселка Подборовье Выборгского района Ленобласти правоохранители остановили автомобиль. Выяснилось, что 42-летний житель поселка Селезнево собирался на рыбалку. До места ловли идти было далеко, поэтому отправился на машине.

Составлен протокол о нарушении запрета. Максимальная санкция по статье составляет штраф в пять тысяч рублей, сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО.