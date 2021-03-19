Автомобилиста из Селезнево оштрафовали за выезд на лед

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти продолжаются рейды по водоемам. С начала года поймали семь нарушителей запрета выхода на лед.

В частности, на льду Финского залива в районе поселка Подборовье Выборгского района Ленобласти правоохранители остановили автомобиль. Выяснилось, что 42-летний житель поселка Селезнево собирался на рыбалку. До места ловли идти было далеко, поэтому отправился на машине.

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Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Составлен протокол о нарушении запрета. Максимальная санкция по статье составляет штраф в пять тысяч рублей, сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО.

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19.03.2021 170
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