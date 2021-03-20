В 2021 году предстоит благоустройство улицы Соколова — местные жители выбрали эту территорию для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году на улице Соколова в Сосновом Бору будут проведены работы по благоустройству. Местные жители проголосовали за неё в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Работы по благоустройству пройдут от Ленинградской улицы до поворота на Глуховку в три этапа. На них выделили 33 миллиона рублей.

Первоначальные работы затронут территории от Ленинградской до Боровой улицы. Там появится новое асфальтобетонное покрытие, укрепляющие дюны блоки заменят на габионы и проведут освещение. На следующем этапе возьмутся за участок от улицы Боровой до поворота на Волейбольный центр, а на последнем – от поворота на спортобъект до поворота на Глуховку.

Проект планируется завершить к 1 сентября 2021 года. Об этом рассказали online47.ru.

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