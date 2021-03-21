Мужчину с ожогами спасли из горевшего дома в Вырице

Пожар охватил 36 квадратных метров частного дома, расположенного на проспекте Володарского в Вырице Гатчинского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 20 марта в 18:45. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 20:07.
Из горевшего дома спасли и доставили в больницу 56-летнего мужчину. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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20.03.2021 150