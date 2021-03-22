После отравления и гибели пенсионера и его зятя нашли склад паленой водки в Купчино

По информации ivbg.ru, еще 11 марта в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга сообщили о трупах 58-летнего мужчины и его 33-летнего зятя на улице Турку.

По версии следствия, погибшие отравились суррогатным алкоголем. Расследуя гибель мужчин, полицейские нашли место кустарного производства водки. Оно располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице.

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С места изъяты более тысячи литров алкоголя. Теперь полицейские ищут людей, причастных к организации незаконного производства.