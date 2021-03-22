На Петербург пришлось 6% от всех объявлений о работе в такси в стране, Москва оказалась лидером с 36% вакансий.

Работа.ру и такси «Ситимобил» провели изучение с января 2020 года по февраль 2021 года около 150 тыс. вакансий и 100 тыс. резюме. Также опросили более 14 тыс. человек, работающих в сфере такси.

Петербург оказался на первом месте по числу соискателей (6% вакансий от всей страны), но уступил по числу предложений, заняв второе место. Больше всего таксистов требуется в Москве — 36% вакансий со всей России. Средний возраст людей, интересующихся работой в такси — 25-34 года.

Как гласят результаты исследования, в среднем водитель такси в Петербурге имеет многолетний опыт вождения. Более 35% работающих в такси водителей имеют стаж свыше 20 лет, 21% управляют автомобилем не менее 10 лет. Около 16% за рулем около 15 лет, а 9% — более 7 лет.

Профессия таксиста уступила по популярности только сборщикам заказов в магазинах. Об этом рассказали Невские новости.

В Ленобласти по итогам 2020 зафиксирован самый высокий рост вакансий среди российских регионов.