Трагический инцидент произошел в Выборгском районе. 44-летний подозреваемый прицелился в лося, но выстрелил в другого охотника, который внезапно появился на линии огня.

В Ленобласти осудят подполковника полиции, который по неосторожности убил другого охотника. Инцидент произошел в районе карьера «Майский» в Выборгском районе. 44-летний петербуржец взял в прицеле лося, но на линии огня появился 59-летний мужчина, которому пришлось пулевое ранение в живот. Мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Об этом рассказали 78.ru.

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