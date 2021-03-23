Лавров сообщил, что у России больше нет отношений с Евросоюзом

Автор: Сергей Агутин
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По словам главы МИД России после переговоров с китайским коллегой Ван И, отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет.  

«Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны. <…> Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией отношений нет», – заявил Сергей Лавров

Глава МИД России сообщил, что «инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Но подчеркнул, что «если и когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией», то Москва будет готова взаимодействовать на основе равноправия.

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22.03.2021 127
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