Лавров сообщил, что у России больше нет отношений с Евросоюзом

По словам главы МИД России после переговоров с китайским коллегой Ван И, отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет.

«Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны. <…> Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией отношений нет», – заявил Сергей Лавров

Глава МИД России сообщил, что «инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Но подчеркнул, что «если и когда Евросоюз со своей стороны сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией», то Москва будет готова взаимодействовать на основе равноправия.