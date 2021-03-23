Краснокнижный коршун держит в страхе весь поселок Путилово

В поселке Путилово Кировского района поселился занесенный в Красную книгу черный коршун. Местные жители соорудили для него кормушки.
Птица благосклонно принимает подношения, но остается дикой. Если людям не удается наполнить кормушки вовремя, коршун начинает охотиться на домашних животных.
В Охотнадзоре Ленинградской области объяснили, что птица действует логично, нападая на ближайшую к месту кормления добычу.
«Мы в ответе за тех, кого приручили», – подчеркнули специалисты
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