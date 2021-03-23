Глава Следственного комитета поручил проверить недавнее интервью «скопинского маньяка»

Следственный комитет заинтересовался словами «скопинского маньяка» после недавнего интервью Ксении Собчак. Речь может идти о приготовлении нового преступления.

Проверку поручил провести Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Информация об этом появилась на официальном сайте СК.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Ксении Собчак, осуждённый рассказал, что одна из его жертв, родившая от него ребёнка, больше не становилась матерью. В связи с этим, он не отказался бы навестить женщину снова.