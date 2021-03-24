ФСБ задержала с поличным начальника таможенного поста в Петербурге за взятку

В Петербурге задержали начальника таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни за получение взятки. Его поймали с поличным.

Он получил более 881 тысячи рублей. За эту сумму он оказал содействие в беспрепятственном выпуске товаров отдельных участников ВЭД. Кроме того, за взятку должны были ускориться сроки таможенных операций и таможенного контроля.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Ранее за крупную взятку в размере 20 млн рублей задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева.