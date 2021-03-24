Сады и парки Петербурга закрылись на просушку

С сегодняшнего дня, 24 марта, сады и парки Петербурга закрываются на просушку.

Временно будет закрыт вход в Таврический, Овсянниковский сады, в сад Сан-Галли, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад дворца Юсуповых, Лопухинский сад и Городской сад Колпино. На входах поставят предупреждающие таблички.

Планируется, что парки вновь откроют 1 мая. Однако дата может измениться в зависимости от погоды и состояния объектов.

Напомним, что с 5 по 30 апреля на традиционную весеннюю просушку закрывается Гатчинский парк. Эта процедура необходима, чтобы защитить переувлажненные из-за таяния снега дорожки от разрушения.