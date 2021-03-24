В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

В России могут появиться бесплатные проездные для детей до 16 лет. О такой мере начали задумываться после запрета на высадку из транспорта детей-безбилетников.

Соответствующий законопроект планирует в скором времени внести на рассмотрение в Госдуму. Автора инициативы, зампред комитета по образованию Максим Зайцев, пояснил, что сейчас бесплатный проезд положен детям до семи лет. Однако не так давно был принят закон, запрещающий высаживать безбилетников до 16 лет. Таким образом, будет логично ввести бесплатный проезд и для них. Поскольку по новому закону они и так могут не покупать билет, но доехать до нужной остановки.

Напомним, новые нормы распространяются только на тех, кто младше 16 лет и едет без сопровождения взрослых.