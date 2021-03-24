Двое мужчин похитили девушку в Петербурге и увезли ее в Рощино

По информации ivbg.ru, 23 марта после обращения в полицию 23-летней петербурженки задержаны 24-летний житель поселка Семрино, 29-летний петербуржец и 25-летний житель Краснодарского края.

По словам девушки, двое неизвестных похитили ее возле дома на Ординарной улице. Угрожая электрошокером, ее силой усадили в красный автомобиль марки Mercedes-Benz и увезли в дом в поселке Рощино Выборгского района.

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Там девушку держали до вечера. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).