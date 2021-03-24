Фото: петербуржец довел полицию Индонезии до пресс-конференции, а Интерпол – до 50 часов в самолетах

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Москву доставили разыскиваемого с 2011 года за наркотики петербуржца. Его розыск инициировал еще Госнаркоконтроль, позже ликвидированный как ведомство.  

630x465_20210324_ji2ju8zniptz7c6cjw2i

Несколько лет назад его задержали за торговлю наркотиками на Бали. Он отсидел там срок, после чего его поместили в пространство для депортируемых, так как между Россией и Индонезией нет договора об экстрадиции.

630x465_20210324_9w1y93kpror7dirjskmc

Оттуда петербуржец сбежал, чем удивил местных правоохранителей. Его вновь задержали и даже устроили пресс-конференцию, где подробно рассказали об опасном русском. Зная способности и склонность к побегу задержанного, индонезийская сторона потребовала от Интерпола конвоировать от аэропорта в Джакарте.

20210324_x0gyp3nbzlon5rpphv1p

Для этого российские оперативники совершили перелеты по маршрутам «Петербург-Москва», «Москва-Сингапур», «Сингапур-Джакарта», где еще 9 часов ждали в самолете. Обратно летели теми же маршрутами, проведя в самолетах более 50 часов.

Автор