В Москву доставили разыскиваемого с 2011 года за наркотики петербуржца. Его розыск инициировал еще Госнаркоконтроль, позже ликвидированный как ведомство.

Несколько лет назад его задержали за торговлю наркотиками на Бали. Он отсидел там срок, после чего его поместили в пространство для депортируемых, так как между Россией и Индонезией нет договора об экстрадиции.

Оттуда петербуржец сбежал, чем удивил местных правоохранителей. Его вновь задержали и даже устроили пресс-конференцию, где подробно рассказали об опасном русском. Зная способности и склонность к побегу задержанного, индонезийская сторона потребовала от Интерпола конвоировать от аэропорта в Джакарте.

Для этого российские оперативники совершили перелеты по маршрутам «Петербург-Москва», «Москва-Сингапур», «Сингапур-Джакарта», где еще 9 часов ждали в самолете. Обратно летели теми же маршрутами, проведя в самолетах более 50 часов.