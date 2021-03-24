Скелет ребенка нашли в Южно-Приморском парке Петербурга

По информации ivbg.ru, 23 марта в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга сообщили о скелете человека в Южно-Приморском парке.

Прибывшие на место полицейские обнаружили останки неизвестного пола. Длина найденных костей составила 94 сантиметра. Останки находились в 500 метрах от дома № 14 на улице Маршала Захарова.

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По предварительным данным, скелет принадлежит ребенку. Останки отправлены в морг для экспертизы, где установят причину смерти.