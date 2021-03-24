По словам Сергея Иевкова, ему нужно всего 300 тысяч для получения определенных навыков, которые помогут вывести проект «Благотворительная больница» на новый уровень.
Врач из Санкт-Петербурга Сергей Иевков, который выиграл премию блогера Юрия Дудя, дал интервью Невским новостям. В нем он рассказал о целях, которые добивается его проект «Благотворительная больница» и на что он потратит выигранный им миллион рублей.
Врач Сергей Иевков помогает бездомным людям Петербурга, тем кто не имеет доступа к системе здравоохранения и социальной помощи. Это люди без документов, гражданства, люди с химической зависимостью, лица с социально значимыми заболеваниями.
Сергей узнал о конкурсе Юрия Дудя, суть которого заключалась в том, что надо было ответить на два конкурсных вопроса. Первый был о том, кто вы и какой проект вы хотите реализовать, а второй — какое вам образование для этого нужно и что оно вам даст.
Обучение начнется в сентябре или октябре 2021 года. По словам Сергея, команда Юрия Дудя 22 марта уточнила его телефон. В скором времени будет готов акт приема-передачи, на котором ему публично вручат приз. Об этом рассказали Невские новости.