По словам Сергея Иевкова, ему нужно всего 300 тысяч для получения определенных навыков, которые помогут вывести проект «Благотворительная больница» на новый уровень.

Врач из Санкт-Петербурга Сергей Иевков, который выиграл премию блогера Юрия Дудя, дал интервью Невским новостям. В нем он рассказал о целях, которые добивается его проект «Благотворительная больница» и на что он потратит выигранный им миллион рублей.

Врач Сергей Иевков помогает бездомным людям Петербурга, тем кто не имеет доступа к системе здравоохранения и социальной помощи. Это люди без документов, гражданства, люди с химической зависимостью, лица с социально значимыми заболеваниями.

Сергей узнал о конкурсе Юрия Дудя, суть которого заключалась в том, что надо было ответить на два конкурсных вопроса. Первый был о том, кто вы и какой проект вы хотите реализовать, а второй — какое вам образование для этого нужно и что оно вам даст.

Эти деньги мне нужны, чтобы научиться определенным навыкам руководства НКО, чтобы вывести проект «Благотворительная больница» на совершенно другой качественный уровень. Через некоторое время со мной связались, а еще через день вышел пост, что Юрий Дудь включил меня и мой проект в число троих победителей. Параллельно я проходил этапы собеседования в школе, отправив туда резюме и анкету. Сейчас мне осталось пройти последний, третий этап — собеседование с учредителями школы. Я им уже написал, что завершающий этап я пока не прошел, но у меня уже есть деньги на обучение.

Обучение начнется в сентябре или октябре 2021 года. По словам Сергея, команда Юрия Дудя 22 марта уточнила его телефон. В скором времени будет готов акт приема-передачи, на котором ему публично вручат приз. Об этом рассказали Невские новости.