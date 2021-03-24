В Петербурге 17-летний подросток застрелился из карабина «Сайга»

По информации ivbg.ru, это произошло 24 марта в квартире дома на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Перед этим 17-летний подросток позвонил в экстренные службы по номеру 112 и предупредил, что собирается сделать. Но уже через 47 секунд бросил трубку. Помощи и спасения он ждать не стал – полиции не хватило секунд, чтобы его спасти. Полицейские услышали выстрел, стоя под дверью квартиры.

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По предварительной версии, подросток покончил с собой, потому что не получил ожидаемой эмпатии от сотрудника экстренной службы. Его не удержали на линии, не перевели на службу психологической поддержки и не уточнили корпус дома, чтобы спасти.