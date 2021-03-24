Забота об окружающей среде при модернизации портов и терминалов стала главной темой конференции «Smart Ports Russia».

Генеральный директор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов рассказал о главных принципах развития на примере строящегося универсально-перегрузочного комплекса в Приморске.

«Наш порт — это проект об ответственности – перед государством, обществом и окружающей средой. Создавая современный, высокотехнологичный и экологически чистый портовый комплекс, мы думаем на несколько шагов вперед и предугадываем потребности рынка, понимая, что успех проекта не возможен без его стопроцентной синергии с окружающей средой и социумом», — говорит Андрей Сизов.

Андрей Сизов напомнил и о необходимости внедрения современных технологий, учитывающих мировые тенденции развития портов. Также гендиректор подробно рассказал о закрытой технологии «Приморского УПК», позволяющей осуществлять перевалку угля и других сыпучих грузов, исключающей негативное воздействие на окружающую среду.

Обсудили и строительство универсально-перегрузочного комплекса в Приморске, при проектировке которого будут применены технологии «зеленого» строительства, которое будет способствовать улучшению экологической обстановки в Балтийском море. Об этом рассказали abnews.ru.