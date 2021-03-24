В Мурино 40 собственников могут остаться без жилья из-за долгов застройщика

Собственники квартир в жилом комплексе «Тридевяткино царство» рискуют остаться без жилплощади из-за банкротства застройщика.
Об этом сообщает Piter.TV, ссылаясь на Арбитражный суд по Петербургу и Ленинградской области.
Компания «Унисто Петросталь» стала банкротом ещё в начале октября 2018 года. Договоры на покупку квартиру, заключенные в течение трёх последних лет теперь необходимо оспаривать в суде.
В документах, направленных в суд для разбирательства, указаны конкретные номера квартир, которые были отчуждены после заявления о признании компании банкротом. Однако согласно выписке из ЕГРН, это жильё «принадлежит на праве собственности ответчику».
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24.03.2021 119