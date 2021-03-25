В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки: замечены первые следы на снегу

Автор: Гузель Галимова
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Первый в этом сезоне след проснувшегося медведя заметили 23 марта на территории Нижне-Свирского заповедника. 

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Фото здесь и далее: vk.com/n_svirsky/Сергей Назаров

В заповеднике рассказали, что выход бурых медведей из берлоги отчасти зависит от погоды. В прошлом году из-за аномально теплой зимы первый медведь проснулся 8 марта. В среднем дата выхода медведей из спячки сместилась на более ранний срок: в предыдущем десятилетии первые медведи отмечались обычно в середине апреля.

В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки: замечены первые следы на снегу Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть, зимняя спячка
В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки: замечены первые следы на снегу Нижне-Свирский заповедник, медведь, Ленобласть, зимняя спячка

После выхода из берлоги медведи выглядят худыми, поскольку за время спячки исчерпали накопленный запас питательных веществ. Животные начинают кормиться всей пищей, которую могут найти. 

Ранее мы рассказывали, что в “Велесе” в конце февраля проснулись медведи после зимней спячки. А все дело в резком потеплении, считают в центре.

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