В Ленобласти медведи выходят из зимней спячки: замечены первые следы на снегу

Первый в этом сезоне след проснувшегося медведя заметили 23 марта на территории Нижне-Свирского заповедника.

В заповеднике рассказали, что выход бурых медведей из берлоги отчасти зависит от погоды. В прошлом году из-за аномально теплой зимы первый медведь проснулся 8 марта. В среднем дата выхода медведей из спячки сместилась на более ранний срок: в предыдущем десятилетии первые медведи отмечались обычно в середине апреля.

После выхода из берлоги медведи выглядят худыми, поскольку за время спячки исчерпали накопленный запас питательных веществ. Животные начинают кормиться всей пищей, которую могут найти.

Ранее мы рассказывали, что в “Велесе” в конце февраля проснулись медведи после зимней спячки. А все дело в резком потеплении, считают в центре.