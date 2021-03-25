Еще 107 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 25 марта

В Ленобласти за последние сутки выявили 107 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 267 человек, выздоровели — 36 262.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).

Волосовский район: Большая Вруда (+1), Будино (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Паша (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+9), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+2), Юкки (+1), Суоранда (+1), Дунай, СНТ » Электропульт» (+1).

Выборгский район: Выборг (+7), Ольшаники (+1), Каменногорск (+1), Кирилловское (+1), Пушное (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Монделево (+1), Покровская (+1), Новый Свет (+1).

Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+6), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Назия (+2) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Баньково (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Ромашки (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+5), Мехбаза (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+4), Тельмана (+1), Никольское (+1), Форносово (+1) .

В Ленобласть поступила новая партия вакцины от COVID-19. В общей сложности, за эту неделю на склад ЛОГП «Ленфарм» доставили 16 200 комплектов «Спутник V».