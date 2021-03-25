В «красной» зоне Ленобласти будут зачислять детей в школы без предварительной записи в МФЦ

Теперь в список услуг, которые не требуют предварительной записи в МФЦ в «красной» (первой) зоне ограничений по COVID-19, внесена подача заявления для зачисления детей в школы.

График работы МФЦ, расположенных в «желтой» и «зеленой» зонах, останется без изменений. Принимать заявления для зачисления в школы начнут с 1 апреля.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: