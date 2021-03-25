В «красной» зоне Ленобласти будут зачислять детей в школы без предварительной записи в МФЦ

Теперь в список услуг, которые не требуют предварительной записи в МФЦ в «красной» (первой) зоне ограничений по COVID-19, внесена подача заявления для зачисления детей в школы.
График работы МФЦ, расположенных в «желтой» и «зеленой» зонах, останется без изменений. Принимать заявления для зачисления в школы начнут с 1 апреля.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.