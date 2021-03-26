Молодежь Ленобласти сможет показать свои таланты в «Студенческой весне-2021»

Автор: Анастасия Щербакова
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В области стартовала «Студенческая весна»
Источник: lenobl.ru/

Участники конкурса покажут себя в нескольких номинациях: инструментальное, вокальное, театральное и танцевальное направление, оригинальный жанр, журналистика и видео.

В Ленобласти начали принимать заявки на фестиваль студенческого творчества. Участвовать могут выпускники ВУЗов, студенты или выпускники профессиональных образовательных организаций Ленобласти в возрасте от 16 лет до 27 лет.

Заявки принимаются в онлайн форме до 11 апреля. После чего нужно зарегистрироваться в информационной системе «Молодежь России».

Для талантливых людей открыто несколько номинаций, в которых можно себя проявить: инструментальное, вокальное, театральное и танцевальное направления, оригинальный жанр, журналистика и видео.

Победители отбора смогут участвовать во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2021», который пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали на сайте правительства Ленобласти.

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