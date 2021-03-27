Видео: нетрезвый водитель опрокинул Mitsubishi, пробил ограждение и упал в Мойку в Петербурге

Нетрезвый 55-летний водитель автомобиля марки Subaru 26 марта около 20:30 въехал в машину Mitsubishi у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге.

Убегая с места ДТП, он пробил ограждение и вылетел в Мойку возле Английского проспекта. Мужчина пережил падение в ледяную воду, но получил переохлаждение. Его достали спасатели, разбив стекло автомобиля.

Девушка за рулем Mitsubishi также не получила тяжелых травм. Установлено, что за 55-летним водителем Subaru числилось семь ДТП. Это было восьмым по счету.