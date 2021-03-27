Врач проломил висок соседу за салют возле Виллози

По информации ivbg.ru, 26 марта в садоводстве Трансмаш, расположенном возле Виллози в Ломоносовском районе, полицейские задержали 37-летнего местного жителя.

По версии следствия, 26 июля 2020 года ныне задержанному не понравилось, что его сосед запустил у себя на участке салют. Возникла ссора, которая переросла в драку. В результате задержанный избил соседа.

Вам будет интересно Видео: в мужчину выстрелили из сигнального пистолета и добили ножом в голову в Купчино По информации ivbg.ru, 16 марта около 13:00 в Купчино один мужчина выстрелил в другого из сигнального пистолета, а потом попытался добить... 16.03.2021 2155

Врачи диагностировали у побитого перелом височной кости. Известно, что агрессор работает врачом-эндоскопистом.