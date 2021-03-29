Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем партизанской славы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям в День партизанской славы, который отмечается 29 марта.

В своем поздравлении он отметил, что 29 марта 1942 года в осажденный Ленинград прибыл первый партизанский продовольственный обоз. Жителями оккупированных территорий были собраны и доставлены, благодаря отваге партизан, несколько десятков тонн продуктов для блокадного Ленинграда.

“Огромной была и моральная сила вести о приходе в блокадный Ленинград партизанских обозов. Сам факт их появления свидетельствовал: партизанское движение, развернувшееся в годы Великой Отечественной на захваченных врагом ленинградских землях, является поистине всенародным, и враг не силах его остановить”, — говорится в обращении.

Александр Дрозденко поблагодарил ветеранов партизанского движения за любовь и преданность Родине, отметив, что их исключительная отвага и стойкость навсегда останутся ориентиром для всех ленинградцев.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти определили размеры льгот для граждан, которые родились и проживали в кольце блокады. Первые выплаты ожидаются уже в скором времени — возможно, в апреле.