В Ленобласти на 30 марта объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 30 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, 30 марта в Северной столице ожидаются порывы юго-западного и южного ветра до 15 м/с.

В Ленобласть непогода придет раньше — ветер начнет усиливаться до 15-17 м/с уже с 29 марта в районе 22:00.

МЧС предупреждает жителей области об опасности такого порыва ветра и призывает быть осторожнее на улице — обходить рекламные вывески, деревья и дома с неустойчивой кровлей.