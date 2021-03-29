В Ленобласти на 30 марта объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 30 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, 30 марта в Северной столице ожидаются порывы юго-западного и южного ветра до 15 м/с.
В Ленобласть непогода придет раньше — ветер начнет усиливаться до 15-17 м/с уже с 29 марта в районе 22:00.
МЧС предупреждает жителей области об опасности такого порыва ветра и призывает быть осторожнее на улице — обходить рекламные вывески, деревья и дома с неустойчивой кровлей.
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26.03.2021 140