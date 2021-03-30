Молоко в России может подорожать на 10-15%

Цены на молоко в России могут вырасти на 10-15% из-за нового экологического сбора и цифровой маркировки молочной продукции.

Возможными причинами подорожания эксперт назвала цифровую маркировку молочной продукции и введение нового порядка взимания экологического сбора. В частности, производители, которые не будут утилизировать всю упаковку, начнут платить экосбор по двойному тарифу, сообщила газета «Известия».

Вам будет интересно Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к лету Одежда, обувь и аксессуары к лету могут подорожать на 20-30%. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Многие ретейлеры связывают предстоящее возможное повышение цен... 23.03.2021 311

Российский союз промышленников и предпринимателей направил письмо Мишустину с просьбой пересмотреть решение. Экосбор по действующей ставке составит около 1,4% от себестоимости литра молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года. Сейчас за утилизацию платят граждане.