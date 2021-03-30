Стало известно, где 30 марта зафиксированы 96 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 96 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 марта.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалево (+1), Золотово (+1).
- Волосовский район: Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Анташи (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Вирки (+1), Ненимяки (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Каннельярви (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+2), Приморск (+1), Кирпичное (+1), Ильичево (+2), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Малое Верево (+2), Дружная Горка (+1), Вяхтелево (+1), Мины (+1), Горки (+1).
- Кингисеппский район: Усть-Луга (+1), Котлы (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+3), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Лужский район: Луга (+5), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+4).
- Тосненский район: Тосно (+4), Рябово (+1).