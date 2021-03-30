Задержан агрессор, ударивший ножом водителя маршрутки в Горелово

Как сообщал ivbg.ru, пассажир ударил ножом водителя маршрутки 28 марта напротив дома №188 по улице Коммунаров в Горелово.

В маршрутке К-403 неизвестный поссорился с 34-летним водителем, гражданином Узбекистана. В итоге пассажир ударил водителя ножом в живот и скрылся. Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По информации ivbg.ru, агрессора задержали 29 марта в одной из квартир в ЖК «Ветер перемен» на улице Современников в поселке Новогорелово. Им оказался 35-летний местный житель по имени Денис.