Треть петербуржцев начали готовиться к пляжному сезону

Большинство петербуржцев только планируют начать подготовку к лету — похудеть, привести тело в тонус или оздоровиться.

Однако почти треть опрошенных уже вовсю занимаются спортом. При этом 14% заявили, что они и так в хорошей форме, и столько же довольны собой, вне зависимости от фигуры.

Аналитики сервиса «Авито» выяснили, что почти 70% занимаются спортом для поддержания хорошей физической формы. Чуть меньшее число людей тренируются в лечебных целях. Треть опрошенных получают от этого удовольствие, а каждый четвертый мечтает нарастить мышечную массу.

Ранее мы рассказывали, что во Всеволожске пройдет Всероссийская акция «10 тысяч шагов в жизни». Мероприятие основано на рекомендациях ВОЗ, где отмечается, что в день нужно проходить такое расстояние для поддержания нормальной физической активности человека.