Оргкомитет «Единой России» проводит работу с кандидатами в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ленинградский областной региональный оргкомитет «Единой России» – орган, осуществляющий подготовку и проведение предварительного голосования в Ленинградской области.

На заседании оргкомитета принято решение об образовании избирательных участков для проведения голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в Госдуму и Законодательное собрание.

Предварительное голосования будет проводиться и в онлайн, и в офлайн форматах. Несмотря на то, что голосование на участках по-прежнему актуально, более простое и удобное электронное голосование имеет потенциал стать равноценным.

По словам председателя «Союза женщин России» Татьяны Толстовой, уже начата работа по набору людей для работы на избирательных участках.

«Мы внимательно смотрим, чтобы люди соответствовали всем требованиям, были знакомы с этим процессом, конечно умеющих хорошо работать и правильно вести диалог с людьми, подготовленных к любым ситуациям», – подчеркнула Татьяна Толстова

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. В оргкомитете напоминают, что справка о судимости выдается в течение 30 дней с момента запроса, поэтому запрашивать ее нужно как можно раньше. Голосование пройдет с 24 по 30 мая, итоги будут подведены 1 июня.

Вам будет интересно
Оргкомитет «Единой России» проводит работу с кандидатами в Ленобласти Ленинградская область, Единая Россия
Сергей Перминов получил обращения ленинградцев по капремонту 
Как сообщается на сайте Совета Федерации, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассмотрел обращения от жителей региона в режиме телеконференции. Пенсионерка из Киришского района предложила...
30.03.2021 29
Автор