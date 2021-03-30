Оргкомитет «Единой России» проводит работу с кандидатами в Ленобласти

Ленинградский областной региональный оргкомитет «Единой России» – орган, осуществляющий подготовку и проведение предварительного голосования в Ленинградской области.

На заседании оргкомитета принято решение об образовании избирательных участков для проведения голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в Госдуму и Законодательное собрание.

Предварительное голосования будет проводиться и в онлайн, и в офлайн форматах. Несмотря на то, что голосование на участках по-прежнему актуально, более простое и удобное электронное голосование имеет потенциал стать равноценным.

По словам председателя «Союза женщин России» Татьяны Толстовой, уже начата работа по набору людей для работы на избирательных участках.

«Мы внимательно смотрим, чтобы люди соответствовали всем требованиям, были знакомы с этим процессом, конечно умеющих хорошо работать и правильно вести диалог с людьми, подготовленных к любым ситуациям», – подчеркнула Татьяна Толстова

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. В оргкомитете напоминают, что справка о судимости выдается в течение 30 дней с момента запроса, поэтому запрашивать ее нужно как можно раньше. Голосование пройдет с 24 по 30 мая, итоги будут подведены 1 июня.