Видео: человек прыгнул под поезд на станции метро «Электросила» в Петербурге

Это произошло 30 марта в 14:10. Движение поездов со станции «Невский проспект» до станции «Купчино» на второй линии было временно приостановлено.

В 14:29 пострадавший был извлечен из-под поезда и передан врачам. Тогда же движение в метро было восстановлено. Действия человека попали на запись камеры.

На видео видно, что мужчина встал почти у тоннеля и шагнул вперед, когда увидел едущий поезд. Машинист мгновенно задействовал тормоз, но расстояние было слишком маленьким. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в машине скорой помощи.