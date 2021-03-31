Дело в лапках: в Нижне-Свирском заповеднике рассказали, почему рысь почти не оставляет следов на снегу

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника в Лодейнопольском районе рассказали, почему рыси почти не оставляют следов на глубоком рыхлом снегу.

Для сравнения специалисты показали фото, на котором изображены две линии следов – человека и рыси. В таком снегу человеческая нога проваливается выше колена. А лапа рыси – всего на несколько сантиметров.

«Это объясняется особым строением лап рыси: широкие, круглые, опушенные – они обеспечивают большую площадь опоры и позволяют рыси легко передвигаться по снегу любой глубины и плотности», – объясняют эксперты

Фото: пресс-служба Нижне-Свирского природного государственного заповедника