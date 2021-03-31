Видео: мужчина несколько лет разрушал надгробные фигуры ангелов на кладбище Петербурга

Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ на юго-западе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина на протяжении нескольких лет приходил на кладбище и громил только фигуры ангелов. Он раскалывал им лица, отламывал крылья и расписывал фигуры нецензурными словами.

В полицию поступило сразу несколько заявлений о повреждении скульптур. В частности, 56-летняя петербурженка из-за нападений вандала уже несколько раз восстанавливала фигуру ангела стоимостью в 1 миллион рублей на могиле сына. По всем фактам было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Подозреваемым оказался 60-летний петербуржец, проживающий рядом с кладбищем. В его квартире нашли балаклаву, банку с краской и одежду, которую он использовал в своих рейдах. Свои мотивы он не смог объяснить. Пока его отпустили под подписку о невыезде.