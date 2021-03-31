Волонтеры получили эксклюзивные знания о донорстве костного мозга в Петербурге

В период с 26 по 28 марта 34 волонтера со всей России проходили обучение у ведущих специалистов Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ) имени Васи Перевощикова.

Это уже вторая группа, получившая набор знаний по стандартам Международной ассоциации доноров костного мозга WMDA. Первая группа прошла школу в Москве в январе 2021 года. Волонтеры прослушали лекции по истории донорства, изучили трансплантацию костного мозга, узнали, как работать с донорами и организовать донорские акции.

«В первый поток школы, которая проходила в Москве в январе этого года, вошел «золотой состав». Это были отчасти наши штатные сотрудники и волонтеры, представители НКО, которые с нами уже очень много лет. Сейчас мы собрали, в основном, новичков, которые недавно стали этим заниматься», – комментирует руководитель отдела рекрутинга РДКМ Евгения Лобачева

Теперь в 15 российских городах, от Калининграда до Благовещенска, появились официальные представители РДКМ – сертифицированные специалисты, ведущие просветительскую и рекрутинговую деятельность в соответствии со стандартами WMDA.

«Та информация, которую увезли с собой наши ученики, является по-настоящему бесценной. Ее нельзя ни нагуглить, ни украсть», – рассказывает Евгения Лобачева

Основная цель рекрутинга – увеличить количество потенциальных доноров костного мозга в стране почти в пять раз. Сейчас их 150 000, а нужно хотя бы 500 000. Только так можно закрыть потребности в трансплантации у российских пациентов с тяжелыми заболеваниями крови.

«Я очень рада, что мы смогли собрать такую большую команду из Санкт-Петербурга и разных регионов страны. Ребята очень увлечены, всем интересно, все горят и хотят использовать полученные знания в дальнейшем», – отмечает директор Центра развития донорства костного мозга в СПб Любовь Белозерова

Школа рекрутинга входит в серию обучающих мероприятий «Академии донорства костного мозга» – проекта, ставшего победителем конкурса президентских грантов в 2019 году. Подробнее о донорстве можно узнать на сайте академии.