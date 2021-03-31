В Ленобласти осудили мигрантов, пытавшихся незаконно попасть из России в Эстонию

Сланцевский городской суд Ленобласти приговорил к тюремным срокам двоих граждан Таджикистана, которые зимой 2020 года пытались незаконно пересечь границу России и Эстонии.

Одному из них удалось вплавь по реке Нарва добраться до острова Перемескюль, однако там его уже ожидал эстонский пограничный наряд, который передал нарушителя российским коллегам. Добраться до пограничной зоны ему помог соотечественник за 3 тыс. долларов.

В итоге суд приговорил мужчину и его пособника к 1,7 года и 1,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима, сообщили в пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.