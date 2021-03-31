В Петербургском парламенте приняли поправки в закон о зеленых насаждениях, в котором под защитой оказались Муринский парк, Ржевский лесопарк и парк Интернационалистов.

Петербургский парламент 31 марта принял поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, в котором помимо прочего внесли предложения по защите от застройки Муринского парка, Ржевского лесопарка и парка Интернационалистов.

Внесение поправок отстаивало несколько партий и общественных организаций. За Ржевский лесопарк выступала партия «Справедливая Россия», парк Интернационалистов защищали в «Партии Роста», за Муринский парк билось «Яблоко». Депутаты отмечали, что застройку зеленых зон допускать нельзя, поскольку их и так мало в городе.

Помимо парков, в перечень зеленых насаждений общего пользования попали: участок парка Малиновка, сквер в Кузнечном переулке, полоса территории в Удельном парке, благоустроенный жителями сквер у залива в Приморском районе рядом с парком 300-летия Петербурга, бульвар на Октябрьской набережной и ряд других объектов. Об этом рассказали Невские новости.