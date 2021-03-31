На реках и акваториях Финского залива и Ладожского озера продолжается таяние ледового покрова.

Спасатели внимательно следят за опасными изменениями уровня воды в реке Тосна. На 31 марта уровень воды по гидропосту река Тосна – город Тосно составил 432 см над «0» поста при неблагоприятной отметке 530 см над «0» поста.

Службы спасения предупреждают о том, что с 1 по 3 апреля уровни воды по ГП река Тосна – город Тосно могут достигнуть неблагоприятной отметки, при которой наблюдается подтопление огородов и хозяйственных построек. Об этом рассказали 47news.ru.