На станцию метро «Площадь Мужества» вызвали саперов

По информации пресс-службы Петербургского метрополитена на станции «Площадь Мужества» обнаружили бесхозную сумку.

По информации Фонтанки со ссылкой на пресс-службу городской подземки, в Санкт-Петербурге на станцию метро «Площадь Мужества» направляются сотрудники полиции. На месте собираются проводить оперативные мероприятия по обследованию вещей, оставленных неизвестным.

Также сообщается, что станция работает в штатном режиме. Предварительно известно, что сумка принадлежит 30-летнему мужчине, который при проверке документов бросил свои вещи и убежал.

Подробности случившегося уточняются.