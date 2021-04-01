Суд отказал Ленобласти в изъятии у собственника аварийной усадьбы «Белогорка» в Гатчинском районе

Но на этом борьба за объект культурного наследия не завершается, заверил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сегодня, 1 апреля, Арбитражный суд Ленобласти рассмотрел иск областного комитета по культуре к собственнику объекта культурного наследия «Усадебный дом», расположенный в деревне Белогорка Гатчинского района. Здание находится в аварийном состоянии, но суд отказал региону в изъятии усадьбы у собственника.

«Мы готовы бороться дальше. После получения решения суда в письменном виде следующим шагом станет жалоба в вышестоящую инстанцию», – заявил Владимир Цой.

Следующее заседание по делу об усадьбе в Белогорке состоится 3 февраля 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти организуют масштабную экскурсию по старинным русским усадьбам — бывшим домам известных личностей. Презентация пройдет в рамках проекта «Русские усадьбы Ленобласти».