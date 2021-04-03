Четвертая годовщина теракта в метро Петербурга: вспоминаем всех погибших  

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал «Книгу памяти», посвященную людям, погибшим в теракте на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 в 14:33.

Жертвами теракта стали 15 человек. Редакция ivbg.ru публикует отрывки из биографий погибших, собранных в «Книге памяти».

Дмитрий Мазанов, 27 лет

Дмитрий Александрович Мазанов родился 19 февраля 1990 года. В 20 лет он отслужил в ракетных войсках в Калининградской области. После армии жил в Тосно Ленинградской области, работал комплектовщиком на складе магазина. Женился, у него с супругой родилась дочь.

В тот день, 3 апреля, Дмитрий зашел в поезд в метро. Раздался взрыв. В статусе на его странице в социальной сети навсегда останется фраза: «Любовь не приносит боли. Боль приносят люди, которые не умеют любить». Похоронен на Новом кладбище в поселке Строение Тосненского района.

Ксения Малюкова, 18 лет

Ксения Сергеевна Малюкова родилась 11 сентября 1998 года в Санкт-Петербурге. Ее мама умерла, когда Ксюше было всего 9 лет. Воспитанием дочери занимался отец. Ксения мечтала помогать людям и поступила в Акушерский колледж Санкт-Петербурга. А летом 2017 года у нее была запланирована свадьба.

В тот день, 3 апреля, Ксения спешила к своему возлюбленному на «Балтийскую». Раздался взрыв. Девушка похоронена рядом с мамой на кладбище в деревне Шпаньково в Гатчинском районе Ленинградской области.

Сергей Постнов, 40 лет

Сергей Александрович Постнов родился 3 июня 1976 года в Санкт-Петербурге. Вырос в Гатчине. С детства увлекался историей и автомобилями. Позже получил техническое образование. Вместе с семьей ходил за грибами, был заядлым грибником и рыбаком. Заботился о маме и сестре.

В тот день, 3 апреля, Сергей Александрович отправился из Гатчины в Санкт-Петербург на собеседование. Раздался взрыв. Только через час по его номеру телефона дозвонилась сестра – незнакомый голос сообщил, что Сергей находится в Военно-медицинской академии в тяжелом состоянии. Его не стало 12 апреля.

Денис Петров, 25 лет

Денис Романович Петров родился в Санкт-Петербурге 27 декабря 1991 года. Выпускник Учебного центра спецназа ГРУ. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу. Вышивал иконы бисером. Был тренером по боевым искусствам, занимался с детьми.

В тот день, 3 апреля, Денис направлялся на очередную тренировку по маршруту, которым пользовался ежедневно. Обещал быть на месте к 15:00. Друг опознал его тело 4 апреля. Похоронен на Порошкинском кладбище в Ленинградской области.

Мария Невмержицкая, 53 года

Мария Алексеевна родилась 21 сентября 1963 года на Украине в многодетной семье. После школы поступила в Беседский сельскохозяйственный техникум, отучилась на зоотехника. По распределению попала в деревню Красноозерное Приозерского района Ленинградской области.

С будущим мужем познакомилась еще в школе. Вместе они прожили 32 года. Родные вспоминают, с какой любовью и заботой она ухаживала за растениями. И дом, и сад утопали в цветах, осенью она собирала с огорода богатый урожай.

Мария Алексеевна нечасто пользовалась метро, но в тот день, 3 апреля, ее автобус не пришел. Похоронена на Мичуринском кладбище в Ленинградской области.

Юрий Налимов, 70 лет

Юрий Павлович Налимов родился 7 июня 1945 года в Ленинграде. Его школьные годы прошли в Эстонии, а поступать он решил в Ленинградское строительное училище. Отучился, пошел в армию, а потом снова учеба – в школе милиции. Был пенсионером МВД. Свободное время посвящал даче в Лужском районе Ленинградской области.

В тот день, 3 апреля, Юрий Павлович ехал оформлять документы, необходимые для получения охотничьего билета. А после планировал отправиться на дачу в Лужский район. Раздался взрыв. После смерти Юрия Павловича его дочь Лиза написала такие строки: «Наверное, мой папа был счастливым человеком, потому что он успел все, что, как говорят, должен успеть сделать в этой жизни любой мужчина: построил дом, посадил дерево, родил ребенка». Похоронен на Южном кладбище.

Дильбара Алиева, 20 лет

Дильбара Самандаровна Алиева родилась 8 октября 1996 года в Санкт-Петербурге. С детства проявляла задатки лидера. В детском саду и школе проявляла целеустремленность, которая не изменила ей и при выборе профессии. Отец Дильбары видел дочку врачом, но девушка решила стать детским психологом, потому что любили детей, а дети любили ее. Поэтому поступила в Университет путей сообщения на специальность «психология». Своим родителям она говорила: «Вот увидите, я буду знаменитой».

В тот день, 3 апреля, Дильбара с подругой возвращались с занятий, сдав на отлично проверочный тест по психологии управления конфликтами. Нужный автобус ушел, и девушки спустились в метро, где простились. Дильбара вошла в поезд. Спустя несколько минут раздался взрыв. Девушка скончалась через несколько часов после теракта от обильной кровопотери. Похоронена в Азербайджане, там, где мечтала когда-нибудь сыграть свою свадьбу.

Максим Арышев, 20 лет

Максим Витальевич Арышев родился 18 августа 1996 в Казахстане. К окончанию школы имел восемь сертификатов по языкам программирования. Поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. За время обучения заботился о городских утках – каждые выходные ходил кормить птиц на городские водоемы.

В тот день, 3 апреля, Максим отправился на собеседование о приеме на работу в одну из компаний Санкт-Петербурга. Раздался взрыв. К этому моменту у Максима уже был куплен билет – он собирался слетать в Казахстан к семье, по которой очень скучал. В ночь с 3 на 4 апреля его родители опознали тело сына в морге. Похоронен на родине, в Казахстане.

Оксана Даниленко, 25 лет

Оксана Геннадьевна Даниленко родилась 3 октября 1991 года в Санкт-Петербурге. Уже в старшей школе занималась подработками, чтобы помогать маме. Любила животных. Дома у Оксаны жили рыбки, коты, собаки. А сама девушка последние пять лет работала продавцом в зоомагазине.

В тот день, 3 апреля, Оксана возвращалась с профессионального семинара. Раздался взрыв. Спустя четыре года любимый мопс Оксаны все еще ждет каждый вечер возвращения хозяйки у входной двери. Похоронена на Северном кладбище.

Юлия Красикова, 25 лет

Юлия Дмитриевна Красикова родилась 12 сентября 1991 года в Санкт-Петербурге. С детства любила рисовать и окончила художественную школу, мечтала стать художником. Но для поступления в художественный вуз ей не хватило одного балла. Поступила в ФИНЭК на экономиста, получила красный диплом.

В тот день, 3 апреля, Юлия зашла в поезд в метро и открыла на своем мобильном телефоне личную страницу в социальной сети. Раздался взрыв. На странице Юли навсегда будет отображаться последнее время выхода в сеть – 3 апреля 14:32. Похоронена на Большеохтинском кладбище.

Ирина Медянцева, 50 лет

Ирина Кузьмовна Медянцева родилась 6 мая 1966 года в селе Кулига Удмуртской АССР. Ее призванием было создание кукол. Вела кружки рукоделия. В 2008 году женщина вместе с супругом Александром Каминским переехала в Санкт-Петербург. Мечтала о собственной мастерской и представляла, как будет делать кукол для внуков.

В тот день, 3 апреля, Ирина поехала провожать на Московский вокзал свою младшую дочь из Великого Новгорода. Они сели на «Сенной». Раздался взрыв. Мать закрыла собой дочь. Через месяц Ирине исполнился бы 51 год. Похоронена на Охтинском кладбище в Ленинградской области.

Наталья Митрофанова, 56 лет

Наталья Владимировна Митрофанова родилась 7 мая 1960 года в селе Давыдово Костромской области. Училась сначала в Санкт-Петербургском институте культуры на библиотечное дело, потом в институте МВД. Третий диплом она получила по специальности «психолог». Планировала организовать для пожилых людей занятия по скандинавской ходьбе. К тому моменту имела семью, внуков. А в 2018 году могла бы отметить 30-летний юбилей свадьбы.

В тот день, 3 апреля, Наталья Владимировна, предположительно, направлялась на Сенной рынок за продуктами. Ее дочь в это время тоже была в метро, но на другой станции. Раздался взрыв. Дочка с трудом дозвонилась по телефону мамы – трубку взял врач и сказал, что она в больнице. Спустя 18 дней Наталья скончалась. Похоронена на Красненьком кладбище.

Мансур Сагадеев, 17 лет

Мансур Тахирович Сагадеев родился 27 марта 2000 года в Санкт-Петербурге. Занимался в музыкальной школе на хоровом отделении, играл на фортепиано. Ездил в Стокгольм на международный музыкальный конкурс, исполнял «Марш деревянных солдатиков» Чайковского. Обучался в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.

В тот день, 3 апреля, все было как обычно. Попрощавшись с родителями, Мансур отправился на учебу. После занятий он ехал домой в метро. Мансур Сагадеев стал самым молодым среди погибших – за неделю до теракта ему исполнилось 17 лет. Похоронен на Волковском кладбище.

Ангелина Свистунова, 27 лет

Ангелина Сергеевна Свистунова родилась 17 февраля 1990 года в городе Костерево Владимирской области в семье военнослужащего. В 12 лет она с родителями переехала в подмосковный город Орехово-Зуево. В 2015 году вышла замуж и переехала в Санкт-Петербург. У супругов было много планов, оба мечтали о детях.

В тот день, 3 апреля, незадолго до трагедии Ангелина связывалась с мужем. Ее супруг не мог предположить, что это будет их последний разговор. Похоронена в Орехово-Зуево.

Лариса Щекина, 66 лет

Лариса Григорьевна Щекина родилась 2 июня 1950 года в Ленинграде. Окончила факультет журналистики ЛГУ. Трудилась редактором в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Всю свою заботу и любовь отдавала племяннице и ее дочери.

Для всех, кто знал Ларису Григорьевну, тот день, 3 апреля, навсегда стал личной трагедией. Похоронена на Северном кладбище.