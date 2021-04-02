25 мастериц вручную изготовили 150 верб — уникальные композиции из цветов, трав, мха, веток брусники, колосьев пшеницы и овса.

В честь католической пасхи, которая отмечается во всем мире 4 апреля, Российский Этнографический музей открыл выставку «Литовская традиция Пасхи». На ней можно наблюдать уникальные ручные экспозиции — 25 мастериц вручную изготовили 150 верб. Это композиции из цветов, трав, мха, веток брусники, колосьев пшеницы и овса. Традиция передается из поколения в поколение и считается историческим и культурным наследием рода. В вербное воскресенье композиции освещают в храме и устанавливают на почетном месте дома.

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Также на выставке можно увидеть 26 соломенных композиций восьми мастеров с разнообразными сюжетами — птицы, ангелы и другие фигурки. Об этом рассказали в lentv24.ru.