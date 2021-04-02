Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего

Автор: Анастасия Щербакова
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Член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марина Любимова рассказала, какие локации и достопримечательности пользуются наибольшим спросом у гостей культурной столицы страны.

Невским новостям удалось выяснить, сколько гостей посетило город на Неве в прошлом году, а также, где они чаще всего отдыхали.

Так, в 2020 из 2,9 млн человек, посетивших город, 82 % пришлось на приезжих из регионов, оставшиеся 18 % прибыли из-за рубежа. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель сократился на 60 %.

Как рассказала в интервью Невским новостям исполнительный директор турфирмы «Русский город» Марина Любимова, в сезон отпусков приезжие отдают предпочтение Петергофу и фонтанам в Нижнем парке. Также большое количество туристов посещают Эрмитаж, Невский проспект и в Дом книги.

Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего фонтанка, туризм, Петергоф, Петербург, Нижний парк, Дом книгиФото: Википедия/ Нижний парк
Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего фонтанка, туризм, Петергоф, Петербург, Нижний парк, Дом книгиФото: Невский проспект/Википедия
Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего фонтанка, туризм, Петергоф, Петербург, Нижний парк, Дом книгиФото: Дом книги/Википедия

Также гости Северной столицы любят посещать Дворцовую набережную и Летний сад. Там они прогуливаются на катере по каналам и рекам, а также любуются разведенными мостами.

Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего фонтанка, туризм, Петергоф, Петербург, Нижний парк, Дом книгиФото: Дворцовая набережная/Тонкости туризма
Стало известно, какие места Северной столицы туристы предпочитают больше всего фонтанка, туризм, Петергоф, Петербург, Нижний парк, Дом книгиФото: https:Летний парк/www.sputnik8.com

Как отметила специалист, часто у гостей города возникает интерес и к местам, которые показывали в фильмах:

«Много лет назад был сериал про Павла I, тогда у туристов был большой интерес к этой эпохе. После фильма «Питер FM» туристы стали ходить по следам сюжета, делать фотографии на набережной Фонтанки», — рассказывает Марина Любимова.
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Фото: Набережная Фонтанки/ https://www.visit-petersburg.ru
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