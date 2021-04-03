На карьере «Воронцовское» не будет ни мусоросжигающего завода, ни мусорного полигона

В соцсетях вновь начали распространять не раз опровергнутые слухи. Житель Выборгского района в Instagram-аккаунт губернатора Ленобласти поднял вопрос о якобы планируемом размещении мусорного полигона на карьере «Воронцовское» и мусоросжигающего завода на карьере «Островское».

Александр Дрозденко в ответ заявил, что ни того, ни другого в Выборгском районе, как и на всей территории Ленобласти, создавать не будут. В регионе уже давно принято решение о постепенной ликвидации всех существующих мусорных полигонов, а также запрете на строительство мусоросжигающих заводов, пишет online47.

К тому же участок добычи недр «Воронцовское» был исключен из схемы территориального планирования региона. Более того, при корректировке территориальной схемы обращения с отходами в 47-ом регионе, которая запланирована на 3-4 квартал 2021 года, этот объект будет отражен лишь как место обработки и утилизации, то есть без возможности размещения ТКО.

Сейчас на карьере «Воронцовское» проходит рекультивация.

Что касается карьера «Островское», то там мусоросжигающего завода не могло быть и не будет, как и в какой-либо другой точке на карте Ленобласти. Как опять же четко и неоднократно заявлял губернатор Ленобласти:

«Современные технологии переработки мусора, которые мы обязуем применять при работе с отходами на территории региона, обязательно предполагают сортировку и глубокую переработку, но никак не сжигание. Вопрос строительства мусоросжигающих заводов в Ленинградской области не рассматривается. Это наша принципиальная позиция».

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти хотят построить семь мусороперерабатывающих заводов до 2024 года. Мощность каждого завода – от 100 тыс. до 1 млн тонн.