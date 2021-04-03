Дрифтеры устроили ночной заезд у Александринского театра — видео

Сегодня ночью петербургские дрифтеры устроили заезд возле Александринского театра. Видео гонки появилось в соцсетях.

В ночном заезде участвовали двое. Одного из стритрейсеров уже привлекли к ответственности. Он даже извинился на камеру, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Второго также скоро привлекут к ответственности.