Лжесотрудница соцслужбы в Новой Ладоге похитила у пенсионера 650 тысяч рублей

Мошенница была задержана в Волховском районе. Две недели назад она наведалась с подельницей в квартиру к местному жителю для проверки денежных купюр.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу УМВД по Всеволожскому району, мошенница была задержана 3 апреля, в субботу при проверке документов на улице Федюнинского. Патруль остановил «Ладу Весту», где и находилась лжесотрудница социальной службы. Женщина была доставлена в отделение полиции.

Как передает следствие, в четверг, 25 марта женщина с подельницей зашла в квартиру 87-летнего пенсионера. Пожилому мужчине они представились сотрудницами социальной службы и попросили предъявить для проверки наличные деньги. Переписав номера купюр, мошенницы ушли. На следующий день обманутый дедушка обнаружил пропажу 650 тысяч рублей.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.